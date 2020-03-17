Путин назвал парламент местом для дискуссий

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в парламенте должны быть дискуссии.

С заявлением о деятельности народных избранников российский лидер выступил во время интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Кроме того, он отметил, что оппозиция России нужна. "И системная нужна, и несистемная нужна. Я вам даже говорю не как действующий президент, а просто как гражданин России", – подчеркнул Путин.

Однако глава государства добавил, что не должно быть "бардака и шоу".

"Нам нужна серьезная политическая деятельность", – отметил Путин. Потасовок, "разборок и самопиара" на территории парламента быть не должно, обратил внимание президент России.

До этого Путин говорил о своем отношении к несистемной оппозиции. Он рассказывал, что в любом обществе есть группы людей, которые недовольны нынешней властью.

При этом президент выразил мнение, что наличие таких граждан является положительной тенденцией. Вместе с тем глава государства заявил, что жаждущие идти революционным путем не задерживаются долго у власти.