Путин поделился мнением по поводу несистемной оппозиции

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин отметил позитивный вклад несистемной оппозиции в жизнь страны, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в любом обществе есть группы людей, которые недовольны нынешней властью. Однако Путин считает наличие таких граждан положительной тенденцией. Вместе с тем глава государства заявил, что жаждущие идти революционным путем не задерживаются долго у власти.

"Очень быстро им становится неприятна и та власть, которая была создана в результате их активной и бурной деятельности. Исключение, пожалуй, только большевики, которые задержались после октябрьского переворота достаточно долгое время, и потом сами развалились, и страну за собой утащили", – сказал Путин.

Он добавил, что несистемная оппозиция играет важную роль на уровне муниципалитетов и крупных городов. Путин считает, что она способна реально позитивно влиять на жизни людей.

Ранее глава государства поручил подготовить законопроект о контроле за соблюдением гражданами и чиновниками норм русского языка в случае использования его как государственного.

Также Путин недавно заявил, что Россия не хочет вступать в войну и создает условия, чтобы с Россией никто не хотел вступать в боевые действия.