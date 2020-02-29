Путин пообещал оказать помощь Ирану в связи с коронавирусом

29 февраля, 22:41
Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщает ТАСС.
Глава РФ выразил соболезнования в связи с эпидемией коронавируса, которая вспыхнула в Иране. Путин сообщил, что Россия готова оказать помощь по предотвращению распространения инфекции.
Кроме того, президенты России и Ирана обсудили ситуацию в Идлибе. Они сошлись во мнении, что необходимо продолжить борьбу с террористами, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии.
"Предметно рассмотрена ситуация в Сирии в контексте усиления напряженности в Идлибской зоне деэскалации. Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в Астанинском формате договоренностей", – сообщили в пресс-службе Кремля.
Ранее Россия в связи с распространением коронавируса приостановила пропуск граждан Ирана через границу. Кроме того, Россия ограничила авиасообщение с Исламской Республикой. О необходимости отказа от поездок в Иран заявили Ростуризм и МИД.
В настоящий момент сообщается о 593 случаях заражения коронавирусом в Иране. Жертвами болезни стали 43 человека.
Первые случаи заболевания зафиксировали в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Последние цифры говорят о 78,8 тысячи зараженных коронавирусом, 2788 жертвах болезни и 36,1 тысячи выздоровевших.
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