Путин пообещал оказать помощь Ирану в связи с коронавирусом

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщает ТАСС.

Глава РФ выразил соболезнования в связи с эпидемией коронавируса, которая вспыхнула в Иране. Путин сообщил, что Россия готова оказать помощь по предотвращению распространения инфекции.

Кроме того, президенты России и Ирана обсудили ситуацию в Идлибе. Они сошлись во мнении, что необходимо продолжить борьбу с террористами, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии.

"Предметно рассмотрена ситуация в Сирии в контексте усиления напряженности в Идлибской зоне деэскалации. Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в Астанинском формате договоренностей", – сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее Россия в связи с распространением коронавируса приостановила пропуск граждан Ирана через границу. Кроме того, Россия ограничила авиасообщение с Исламской Республикой. О необходимости отказа от поездок в Иран заявили Ростуризм и МИД.

В настоящий момент сообщается о 593 случаях заражения коронавирусом в Иране. Жертвами болезни стали 43 человека.

Первые случаи заболевания зафиксировали в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Последние цифры говорят о 78,8 тысячи зараженных коронавирусом, 2788 жертвах болезни и 36,1 тысячи выздоровевших.