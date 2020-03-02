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Москва 24

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Общество

18:18

Путин поручил подготовить законопроект о контроле за грамотностью в РФ

власть общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Президент России Владимир Путин поручил подготовить законопроект, согласно которому предусматривается контроль за соблюдением гражданами и чиновниками норм русского языка в том случае, если он используется в качестве государственного.

Подобное поручение российский лидер дал по итогам заседания Совета по русскому языку, передает ТАСС.

Инициатива должна быть направлена на совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного на всей территории страны. Кроме того, в законе должно быть прописано осуществление контроля за соблюдением должностными лицами правил современного литературного языка.

Отмечается, что правительство должно подготовить и внести в парламент соответствующий проект закона к 15 сентября.

Ранее Владимир Путин подписал закон об обеспечении школьников горячим питанием. Согласно нему, закрепляется понятие здорового питания и его основных принципов. Помимо этого, конкретизируются особенности качественного и безопасного питания учащихся младших классов.

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