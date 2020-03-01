Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Закон вступит в силу через два месяца. Он позволяет обеспечить бесплатным питанием детей, которые обучаются в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года.

Согласно закону, закрепляется понятие "здорового питания" и его основных принципов. Также конкретизируются особенности качественного и безопасного питания младшеклассников.

Ранее один из авторов инициативы Вячеслав Володин заявлял, что подобная социальная инициатива очень важна. Обеспечение горячими обедами позволит каждому ученику начальных классов питаться в школе вне зависимости от того, живет от в городе или селе.

15 января в ходе послания Федеральному собранию глава российского государства предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов. Путин рассказал, что идею о бесплатном питании для начальных классов поддержали не сразу.

Сергей Собянин напомнил, что в Москве в начальных школах оно уже доступно.