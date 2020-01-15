Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех младшеклассников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов. Об этом глава государства сказал в ходе послания Федеральному собранию.

"Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. У нас шли большие дискуссии на этот счет", – сказал президент.

Ранее Госдума в первом чтении приняла поправки в законы "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и "Об образовании в РФ". Документы улучшают правовое регулирование вопросов качества питания школьников.

Поправки прописывают понятие "здоровое питание" и закрепляют его принципы. Документ также определяет обязанность обеспечения учащихся школ горячей едой. Детское меню смогут контролировать родители.

В столице следить за питанием ребенка можно благодаря карте москвича и сервису "Москвенок". Родители могут проверить, когда ученик посещает школу и что покупает на обед. Можно выбирать и полезное меню для детей.

