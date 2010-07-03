В Роскачестве рассказали об опасности сухих завтраков для детей

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Специалисты Роскачества не рекомендуют родителям часто кормить ребенка сухими завтраками, такими как хлопья, шоколадные шарики и звездочки. По словам экспертов, эти продукты содержат большое количество сахара, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В Роскачестве предупредили, что "регулярное употребление сухих завтраков может способствовать развитию сахарного диабета, ожирения". Кроме того, это провоцирует "аллергические реакции и нарушения работы кишечника", подчеркнули диетологи. Другим неполезным продуктом, который некоторые любят есть по утрам, эксперты назвали глазированные сырки, пояснив, что в них много сахара, жира и ароматизаторов.

Школьникам полезно есть на завтрак злаковые, яйца и молочные продукты, отметили в Роскачестве. В их составе присутствуют медленные углеводы и белок, необходимые для роста и развития ребенка. Кроме того, эти продукты легко усваиваются детским пищеварительным трактом, напомнили специалисты.

Эксперты также посоветовали отдавать предпочтение традиционным, а не быстрорастворимым кашам. Последние не столь полезны и насыщают ребенка только на полтора–два часа, тогда как каши из цельного зерна утоляют голод на три–пять часов, рассказали представители Роскачества. Они рекомендовали родителям готовить для детей кашу на молоке, добавив в нее кусочек сливочного масла. Помимо каш, меню полезного завтрака может включать запеканку, сырники и омлет.

Ранее специалисты Роскачества рассказали об опасности чипсов и картофеля фри. Чтобы сделать их менее вредными, эксперты посоветовали перед жаркой картофеля подержать его в воде как минимум час. Это снизит количество крахмала и токсичного вещества акриламида, которое образуется в крахмалосодержащих продуктах при их обжаривании или выпекании при высокой температуре. По словам специалистов, акриламид встречается в кофе, картофельных чипсах, кондитерских изделиях, пончиках и кукурузных палочках.