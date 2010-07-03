В Роскачестве рассказали об опасности картофеля фри

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Специалисты Роскачества напомнили, что в картошке фри и чипсах содержатся вредные вещества. Эксперты разработали рекомендации для минимизации рисков при приготовлении картошки дома. Об этом говорится в сообщении на сайте Роскачества.

Эксперты советуют перед жаркой картофеля подержать его в воде минимум час. Благодаря этому сократится количество крахмала, а затем в жареной картошке снизится содержание токсичного вещества акриламида, которое образуется в крахмалосодержащих продуктах при их обжаривании или выпекании при высокой температуре. Акриламид встречается в кофе, картофельных чипсах, кондитерских изделиях, пончиках и кукурузных палочках.

Также в Роскачестве советуют нарезать картофель более толстыми ломтиками. В толстых кусочках содержится меньше акриламида.

Эксперты отметили, что возникающий в пище акриламид используется в производстве полимеров и считается токсичным. Его выявили в готовых блюдах европейские ученые в начале 2000-х годов.

Высокие концентрации акриламида могут негативно сказаться на здоровье и оказать канцерогенный эффект, в частности на репродуктивные органы. В Роскачестве отметили, что для снижения содержания акриламида в продуктах в Европе запущена программа по разработке различных технологий.

Ранее ученые из Дании и Австралии заявили, что продукты, в которых содержатся флавоноиды, могут предостеречь людей от появления злокачественных новообразований.

К такому выводу исследователи пришли, изучив данные, полученные в ходе эксперимента с участием 56 тысяч человек.

Каша с истекшим сроком годности также повышает риск возникновения онкологических заболеваний – если крупа позапрошлого года, то в ней уже произошло прогоркание жиров.