В Британии подросток потерял зрение и слух из-за "фастфудной" диеты

16:25
16:25
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Фото: depositphotos/fotovincek
Британский подросток лишился зрения и почти потерял слух из-за диеты, которую соблюдал десять лет. Об этом пишет Independent.
По информации издания, в семь лет врачи диагностировали у подростка расстройство избирательного питания: юный британец отказывался есть фрукты и овощи из-за их "текстуры". С тех пор он питался только чипсами, белым хлебом и колбасными изделиями.
С 15 лет у подростка начались проблемы со зрением и слухом. Специалисты обнаружили у британца оптическую нейропатию, а два года спустя он полностью ослеп. Как отмечает издание, хотя его здоровье ухудшалось, парень не смог поменять рацион. Сейчас он находится под наблюдением медиков и принимает пищевые добавки с витаминами и минералами.
Ранее специалисты Роскачества рассказали об опасности чипсов и картофеля фри. Чтобы сделать их менее вредными, эксперты посоветовали перед жаркой картофеля подержать его в воде как минимум час. Это снизит количество крахмала и токсичного вещества акриламида, которое образуется в крахмалосодержащих продуктах при их обжаривании или выпекании при высокой температуре. По словам специалистов, акриламид встречается в кофе, картофельных чипсах, кондитерских изделиях, пончиках и кукурузных палочках.
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