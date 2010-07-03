Роскачество намерено ограничить использование маркировок "эко" и "био"

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Роскачество решило бороться со свободной маркировкой экопродукции – ведомство предлагает ограничить вольное использование меток "эко", "био" и "фермерский", закрепив правила их применения в специальных регламентах. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, первые два понятия предлагается приравнять к органической продукции без химических компонентов. Третьему обозначению хотят дать определение и прописать точные требования.

Как отмечается в материале, сейчас такая маркировка не регулируется, так что покупателей могут вводить в заблуждение, ведь большинство людей привыкли ассоциировать эти метки с натуральным происхождением товара. Роскачество же настаивает на необходимости следовать установленным в Евросоюзе принципам.

Если предложение ведомства будет принято, маркировки "эко" и "био" закрепят в законе об органической продукции, создав для низ соответствующие ГОСТы, а понятие "фермерский" внесут в техрегламент о маркировке.

В Минсельхозе при этом уточнили, что в скором времени вся цепочка производства и контроля органической продукции станет единой, пока же производители используют ее по большей части для рекламы.

В августе Роскачество предложило пресекать продажу товаров, заявленный состав которых не соответствует реальному. В настоящее время изготовитель должен самостоятельно останавливать производство, если возникает опасность нанесения вреда здоровью потребителя. По этим же нормам осуществляется изъятие товара контролирующим органом. Ведомство настаивает на подобных мерах и в случае несоответствия реального состава с маркировкой при отсутствии угрозы здоровью. При этом норма будет распространяться не только на продукты питания, но и на товары легкой и другой промышленности.