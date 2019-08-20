Роскачество предложило изымать товары с нарушением маркировки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Роскачестве предложили пресекать продажу товаров, заявленный состав которых не соответствует реальному, сообщает газета "Известия".

По данным издания, сейчас изготовитель должен самостоятельно останавливать производство, если возникает опасность нанесения вреда здоровью потребителя. По этим же нормам осуществляется изъятие товара контролирующим органом.

Роскачество настаивает на подобных мерах и в случае несоответствия реального состава с маркировкой при отсутствии угрозы здоровью. При этом норма будет распространяться не только на продукты питания но и на товары легкой и другой промышленности.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор открыл горячую линию из-за новых правил продажи молока. По данным ведомства, их не соблюдают более 60% российских магазинов. Продукция с заменителем жира по-прежнему стоит на прилавках вперемешку с натуральным молоком. Во многих супермаркетах до сих пор нет предупреждающих табличек. Специалисты из Роспотребнадзора обнаружили около восьми тысяч нарушений. Больше всего – в популярных торговых сетях, представители которых ранее заявляли, что готовы к изменениям.

Продавцы должны были разместить продукцию на полках согласно новым требованиям и сделать специальную маркировку еще в июле. Посетителям магазина должно быть понятно, где стоит суррогат, а где молоко без каких-либо добавок или заменителей. На горячей линии Роспотребнадзора покупателям расскажут о новых правилах выкладки молочки, о действиях потребителей, если продукция разложена не по правилам, а также примут претензии.

