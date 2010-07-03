Роскачество представит первые стандарты экологически чистой продукции в августе

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В пресс-службе Роскачества сообщили, что в начале августа 2019 года организация представит первые редакции шести национальных стандартов экологически чистой сельхозпродукции отечественных брендов. Об этом пишет Агентство "Москва".

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева отметила, что данные стандарты позволят разделить понятия экологической и органической продукции. Они также избавят потребителей от путаницы.

План составлен в рамках исполнения поручения Владимира Путина по итогам послания Федеральному Собранию от февраля 2019 года. При этом Министерство сельского хозяйства уже разработало проект федерального закона "Об экологически чистой продукции". Планируется, что он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Этим законом подразумевается создание "российских защищенных брендов", которые должны быть доступны и безопасны для потребителей. Контролировать обращение экопродукции будут Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Производителей же внесут в единый государственный реестр. Они смогут размещать на упаковке специальную маркировку единого образца. Подобная мера призвана обеспечить прослеживаемость товаров на всех этапах производства.

Вместе с тем отмечается, что законопроект подразумевает четкое разделение сельхозпродукции на "экологически чистую" и "органическую".

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозу министерства сельского хозяйства США, в сезоне 2019/20 экспорт подсолнечника, соевых бобов и рапсовых семян из России достигнет рекордного показателя. Уточняется, что речь идет об историческом максимуме – это 1,72 миллиона метрических тонн. Данный показатель на 7,3% выше, чем в 2018/19 маркетинговом году.