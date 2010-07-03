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16:19

США ожидают исторического максимума экспорта масличных культур из России

за рубежом экономика

16:19

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Согласно прогнозу министерства сельского хозяйства США, в сезоне 2019/20 экспорт подсолнечника, соевых бобов и рапсовых семян из России достигнет рекордного показателя. Выкладки из доклада ведомства приводит RT.

Отмечается, что речь идет об историческом максимуме – это 1,72 миллиона метрических тонн. Данный показатель на 7,3% выше, чем в 2018/19 маркетинговом году. Обусловлен подобный рост повышенным спросом в странах ЕС, а также открытием для России китайского аграрного рынка.

Вместе с тем из отчета были исключены данные по производству и выращиванию масличных культур в Крыму.

Ранее сообщалось, что в России может стать меньше импортных яблок. Отечественные фермеры попросили поддержки у Минсельхоза, предложив ограничить ввоз зарубежных фруктов на девять месяцев. По словам садоводов, жесткая конкуренция на рынке не позволяет продавать все, так что залежавшиеся яблоки портятся.

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