В Госдуме попросят Генпрокуратуру проверить массовую гибель пчел

14:54
14:54
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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Госдума обратится в прокуратуру с требованием проверить массовую гибель пчел в регионах в связи с использованием контрафактных химикатов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.
"Обратимся в генеральную прокуратуру с указанием не просто факта гибели пчел, а именно использования контрафактной продукции и поддельных химикатов, нарушении технологий при использовании химикатов. Нужно провести проверку", – заявил Николаев.
Депутат также поделился, что после полученных результатов в сентябре будут проведены дополнительные мероприятия с участием Минсельхоза, Минприроды и других ведомств.
"Нужно призвать к ответу всех и выработать совместные решения, в том числе и законодательные", – отмечает Николаев.
Президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов заявил РИА Новости, что из-за массовой гибели пчел потери экономики России могут составить порядка одного триллиона рублей.
Ранее отмечалось, что в Удмуртии, в Липецкой, Саратовской, Ульяновской и Курской областях, а также в Алтайском крае массово гибнут пчелы. Как заявили в Минсельхозе, пчеловодству уже нанесен значительный ущерб. Однако конкретные цифры пока не называются.
По словам официального представителя Россельхознадзора Юлии Мелано, бесконтрольное использование пестицидов при обработке полей и вызвало массовую гибель пчел. Представитель ведомства уточнила, что ситуация с гибелью пчел ухудшается каждый год. Причиной тому, на взгляд службы, является тот факт, что последние 8 лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов.
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