Домики для пчел и "роддома" для насекомых установят в парке "Кузьминки-Люблино"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Домики для одиночных пчел, "гостиницы" и "роддома" для насекомых установят в парке "Кузьминки-Люблино" 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как пояснили в ведомстве, мероприятие решили приурочить к Международному дню биологического разнообразия. "Главной задачей акции является сохранение ценных насекомых и увеличение их количества", – цитирует сообщение пресс-службы Агентство "Москва". По словам специалистов, не стоит забывать, что насекомые приносят большую пользу природе.

Предполагается, что в домиках поселятся пчелы-осмии. В отличие от медоносных пчел, они живут не семьями, а по отдельности, пояснили эксперты. Они отметили, что именно одиночные пчелы играют важную роль в опылении растений. Домики также могут использоваться как "гостиницы" для жуков и "роддома", где гусеницы будут превращаться в куколок, а затем – в бабочек.

По форме новые жилища для насекомых напоминают скворечники без передней стенки. Стенки и крыша домиков защитят их обитателей от ветра и осадков, внутри жилища заполнят "трубочками", то есть сухими стеблями крапивы или конского щавеля, а их "чердаки" набьют палочками и веточками хвойных деревьев. "Фактически домики являются складом материалов, в ячейках которого могут поселиться полезные насекомые: осмии, златоглазки, божьи коровки, наездники, журчалки, жужелицы и другие", – рассказали в пресс-службе департамента природопользования.

Ранее участницам проекта "Московское долголетие" предложили взять шефство над бабочками. Для этого на территории парка "Кузьминки-Люблино" планируют установить специальные кормушки с кусочками фруктов. Также для бабочек будут наливать сироп и сок.