Москвичей предупредили о массовом появлении комаров

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Комары массово появятся в Москве в конце мая – начале июня. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.

Как рассказали в ведомстве, "взрослые особи могут перезимовывать в щелях, подвалах и других укромных местах".

Теплая погода разбудила взрослых (имаго) насекомых, однако "сейчас их небольшое количество", добавили в пресс-службе.

Отмечается, что массовый лет начнется, когда комары, которые живут в стоячих водоемах, из личиночной стадии превратятся во взрослых.

В 2018 году массовое нашествие комаров произошло в Воронежской области и Подмосковье. Насекомые расплодились из-за погодных условий.