Без паники: москвичей научат, как вести себя с летучими мышами

Фото: агентство Москва/Авилов Александр

Специалистов Мосприроды попросили составить для жителей столицы подробную инструкцию, как действовать при обнаружении летучих мышей. С соответствующей просьбой к ним обратилась председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

"Я думаю, что инструкцию о том, как действовать при обнаружении летучих мышей, могут подготовить в Мосприроде, у них есть специальный отдел, который занимается этим", – отметила депутат.

Зотова добавила, что летучие мыши не опасны для людей, однако следует соблюдать некоторые правила. В частности, их не следует брать в руки, поскольку можно повредить крылья или лапки, что приведет к смерти животного.

В случае укуса летучей мыши следует промыть рану и обратиться к специалистам. Если же она покусает домашнее животное, то питомца надо показать ветеринару, передает Агентство "Москва".

Депутат отметила, что в 2018 году в столице было зафиксировано 50 летучих мышей, однако специалисты не выявили ни одного случая бешенства.

Ранее руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщил, что в Москву из-за потепления стали мигрировать летучие мыши, лисы и зайцы.

Между тем в Московском зоопарке рассказали, что еще не все животные вышли из спячки. Позднее всех проснутся летучие мыши. Их пробуждение ожидается в конце апреля – начале мая.

