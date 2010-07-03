Москвичкам предложили взять шефство над бабочками

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В парке "Кузьминки-Люблино" 17 мая стартует акция "Бабушки – бабочкам", в рамках которой специалисты Мосприроды предлагают участницам проекта "Московское долголетие" взять шефство над бабочками, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Участники акции – москвички элегантного возраста, которые посещают занятия по скандинавской ходьбе в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" в рамках проекта "Московское долголетие". Специалисты "Мосприроды" предложили поклонницам активного и здорового образа жизни взять шефство над прекрасными и хрупкими созданиями – бабочками", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после зимы подкормка бабочкам будет полезна. На территории парка планируют установить специальные кормушки с кусочками фруктов. Также для бабочек будут наливать сироп и сок.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке начали обустраивать искусственные убежища для пчел и ос. До конца года планируется создать пять домиков, где будут селиться насекомые. Первый установили неподалеку от павильона "Птицы и бабочки" на новой территории парка.

В теплое время года насекомые смогут выводить там потомство, а с приходом осени – укрываться от дождя и ветра, отмечается в сообщении.