Нужно ли регулировать сбор и переработку грибов и ягод

Минсельхоз разработал проект, по которому может начать регулировать сбор дикорастущих грибов, ягод, орехов и лекарственных растений, а также их последующую переработку и оборот. При этом вводить запрет или какие-либо ограничения на сбор дикоросов не планируется. Разбираемся, какие изменения предлагает ведомство, а также где и как правильно собирать лесные богатства.
Гриб-контроль?
Министерство сельского хозяйства разработало проект постановления, в котором предложило регулировать сбор, переработку и оборот дикоросов. Такими являются, в частности, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и лекарственные растения.
В пояснительной записке авторы инициативы указали, что сфера их переработки является "экономически и социально значимой отраслью", которая имеет большой потенциал роста. Кроме того, дикоросы пользуются большим спросом как внутри страны, так и за рубежом. При этом, полагают в ведомстве, есть проблема в несовершенстве правового регулирования сбора подобной продукции предпринимателями и населением "для собственных нужд". Документ опубликовали 2 июля на портале правовых инициатив для общественного обсуждения.
Позже в пресс-службе ведомства пояснили, что Минсельхоз не будет вводить ограничения и контролировать сбор ягод, грибов и орехов. Ключевая задача – это наращивание экспорта продукции агропромышленного комплекса. А Россия обладает запасами порядка 8,5 миллиона тонн дикоросов в год, которые сегодня используются всего на шесть процентов.
Именно поэтому министерство предлагает повысить качество и эффективность регулирования в этой сфере и обеспечить доступ предприятиям к мерам господдержки.
Нужно ли регулировать?
Президент Союза переработчиков дикоросов Юрий Рудаков пояснил Москве 24, что регулирование оборота дикорастущей продукции необходимо в первую очередь для промышленности.
По его словам, на сегодняшний день единственным вариантом заготовки дикорастущих растений для бизнес-переработки является долгосрочная аренда лесных участков.
"Есть еще закупка у населения через акты закупа, она кривоватая, но для местных жителей зачастую такая продажа – единственный доход. Мы бьемся за то, чтобы это перешло в Минсельхоз и в легитимный способ закупки", – пояснил он.
Рудаков добавил, что инициатива Минсельхоза не должна коснуться частного собирательства.
"Те, кто собирает для себя и для заготовок, на них вообще это никак не скажется", – подчеркнул эксперт.
Но это регулирование, по словам Рудакова, никак не связано с Минсельхозом, оно проходит на уровне Лесного кодекса.
Как правильно собирать
Согласно Лесному кодексу, собирать ягоды, грибы, орехи и лекарственные растения для личных нужд можно в любом лесу и практически без ограничений. Запретными только считаются растения и грибы из Красной книги и те, которые являются наркотиками. Также могут быть ограничения по сбору в заповедниках и в природных заказниках. Обычно на границах подобных территорий устанавливают специальные информационные таблички.
Председатель Союза грибников России Михаил Вишневский добавил, что сейчас грибники и собиратели ягод могут беспрепятственно продавать излишки, если человек не является предпринимателем. Также без зазора совести можно собирать и пить березовый сок.
Кроме того, граждане могут свободно собирать для собственных нужд валежник в лесах. Закон, разрешающий это делать, начал действовать с 2019 года.