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Общество

4 июля, 17:50

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Нужно ли регулировать сбор и переработку грибов и ягод

"В лесу свои нюансы": нужно ли регулировать сбор диких ягод и грибов
общество

Минсельхоз разработал проект, по которому может начать регулировать сбор дикорастущих грибов, ягод, орехов и лекарственных растений, а также их последующую переработку и оборот. При этом вводить запрет или какие-либо ограничения на сбор дикоросов не планируется. Разбираемся, какие изменения предлагает ведомство, а также где и как правильно собирать лесные богатства.

Гриб-контроль?

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Министерство сельского хозяйства разработало проект постановления, в котором предложило регулировать сбор, переработку и оборот дикоросов. Такими являются, в частности, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и лекарственные растения.

В пояснительной записке авторы инициативы указали, что сфера их переработки является "экономически и социально значимой отраслью", которая имеет большой потенциал роста. Кроме того, дикоросы пользуются большим спросом как внутри страны, так и за рубежом. При этом, полагают в ведомстве, есть проблема в несовершенстве правового регулирования сбора подобной продукции предпринимателями и населением "для собственных нужд". Документ опубликовали 2 июля на портале правовых инициатив для общественного обсуждения.

Позже в пресс-службе ведомства пояснили, что Минсельхоз не будет вводить ограничения и контролировать сбор ягод, грибов и орехов. Ключевая задача – это наращивание экспорта продукции агропромышленного комплекса. А Россия обладает запасами порядка 8,5 миллиона тонн дикоросов в год, которые сегодня используются всего на шесть процентов.

Именно поэтому министерство предлагает повысить качество и эффективность регулирования в этой сфере и обеспечить доступ предприятиям к мерам господдержки.

В 2018 году депутаты Госдумы также задумались об урегулировании сбора грибов и ягод. Тогда парламентарии начинали разрабатывать законопроект, который должен определить особенности сбора и использования дикоросов. При этом депутаты не собираются вводить налоги на доходы граждан от продажи грибов и ягод.

Нужно ли регулировать?

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Президент Союза переработчиков дикоросов Юрий Рудаков пояснил Москве 24, что регулирование оборота дикорастущей продукции необходимо в первую очередь для промышленности.

Сейчас те, кто занимаются заготовкой и переработкой, не имеют ни возможности доступа к льготным кредитным ресурсам, ни субсидий на спецтехнику и оборудование. Это основная проблема. Мы как профессиональное сообщество за то, чтобы было курирующее министерство.
Юрий Рудаков
президент Союза переработчиков дикоросов

По его словам, на сегодняшний день единственным вариантом заготовки дикорастущих растений для бизнес-переработки является долгосрочная аренда лесных участков.

"Есть еще закупка у населения через акты закупа, она кривоватая, но для местных жителей зачастую такая продажа – единственный доход. Мы бьемся за то, чтобы это перешло в Минсельхоз и в легитимный способ закупки", – пояснил он.

Рудаков добавил, что инициатива Минсельхоза не должна коснуться частного собирательства.

"Те, кто собирает для себя и для заготовок, на них вообще это никак не скажется", – подчеркнул эксперт.

В лесу есть свои нюансы. Есть нормы, которые определяют, какое количество с территории можно собирать ягод, например, чтобы не нанести вред. Ведь в лесу есть и птицы, зверьки, которые этими ягодами питаются, плюс растения должны дать семена.
Юрий Рудаков
президент Союза переработчиков дикоросов

Но это регулирование, по словам Рудакова, никак не связано с Минсельхозом, оно проходит на уровне Лесного кодекса.

Как правильно собирать

Фото: ТАСС/Сергей Майоров/Интерпресс

Согласно Лесному кодексу, собирать ягоды, грибы, орехи и лекарственные растения для личных нужд можно в любом лесу и практически без ограничений. Запретными только считаются растения и грибы из Красной книги и те, которые являются наркотиками. Также могут быть ограничения по сбору в заповедниках и в природных заказниках. Обычно на границах подобных территорий устанавливают специальные информационные таблички.

Председатель Союза грибников России Михаил Вишневский добавил, что сейчас грибники и собиратели ягод могут беспрепятственно продавать излишки, если человек не является предпринимателем. Также без зазора совести можно собирать и пить березовый сок.

Кроме того, граждане могут свободно собирать для собственных нужд валежник в лесах. Закон, разрешающий это делать, начал действовать с 2019 года.

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