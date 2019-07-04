Нужно ли регулировать сбор и переработку грибов и ягод

Минсельхоз разработал проект, по которому может начать регулировать сбор дикорастущих грибов, ягод, орехов и лекарственных растений, а также их последующую переработку и оборот. При этом вводить запрет или какие-либо ограничения на сбор дикоросов не планируется. Разбираемся, какие изменения предлагает ведомство, а также где и как правильно собирать лесные богатства.

Гриб-контроль?

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Министерство сельского хозяйства разработало проект постановления, в котором предложило регулировать сбор, переработку и оборот дикоросов. Такими являются, в частности, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и лекарственные растения.

В пояснительной записке авторы инициативы указали, что сфера их переработки является "экономически и социально значимой отраслью", которая имеет большой потенциал роста. Кроме того, дикоросы пользуются большим спросом как внутри страны, так и за рубежом. При этом, полагают в ведомстве, есть проблема в несовершенстве правового регулирования сбора подобной продукции предпринимателями и населением "для собственных нужд". Документ опубликовали 2 июля на портале правовых инициатив для общественного обсуждения.

Позже в пресс-службе ведомства пояснили, что Минсельхоз не будет вводить ограничения и контролировать сбор ягод, грибов и орехов. Ключевая задача – это наращивание экспорта продукции агропромышленного комплекса. А Россия обладает запасами порядка 8,5 миллиона тонн дикоросов в год, которые сегодня используются всего на шесть процентов.

Именно поэтому министерство предлагает повысить качество и эффективность регулирования в этой сфере и обеспечить доступ предприятиям к мерам господдержки.

В 2018 году депутаты Госдумы также

В 2018 году депутаты Госдумы также задумались об урегулировании сбора грибов и ягод. Тогда парламентарии начинали разрабатывать законопроект, который должен определить особенности сбора и использования дикоросов. При этом депутаты не собираются вводить налоги на доходы граждан от продажи грибов и ягод.

Нужно ли регулировать?

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Президент Союза переработчиков дикоросов Юрий Рудаков пояснил Москве 24, что регулирование оборота дикорастущей продукции необходимо в первую очередь для промышленности.



Юрий Рудаков президент Союза переработчиков дикоросов Сейчас те, кто занимаются заготовкой и переработкой, не имеют ни возможности доступа к льготным кредитным ресурсам, ни субсидий на спецтехнику и оборудование. Это основная проблема. Мы как профессиональное сообщество за то, чтобы было курирующее министерство.

По его словам, на сегодняшний день единственным вариантом заготовки дикорастущих растений для бизнес-переработки является долгосрочная аренда лесных участков.

"Есть еще закупка у населения через акты закупа, она кривоватая, но для местных жителей зачастую такая продажа – единственный доход. Мы бьемся за то, чтобы это перешло в Минсельхоз и в легитимный способ закупки", – пояснил он.

Рудаков добавил, что инициатива Минсельхоза не должна коснуться частного собирательства.

"Те, кто собирает для себя и для заготовок, на них вообще это никак не скажется", – подчеркнул эксперт.



Юрий Рудаков президент Союза переработчиков дикоросов В лесу есть свои нюансы. Есть нормы, которые определяют, какое количество с территории можно собирать ягод, например, чтобы не нанести вред. Ведь в лесу есть и птицы, зверьки, которые этими ягодами питаются, плюс растения должны дать семена.

Но это регулирование, по словам Рудакова, никак не связано с Минсельхозом, оно проходит на уровне Лесного кодекса.

Как правильно собирать

Согласно Лесному кодексу, собирать ягоды, грибы, орехи и лекарственные растения для личных нужд можно в любом лесу и практически без ограничений. Запретными только считаются растения и грибы из Красной книги и те, которые являются наркотиками. Также могут быть ограничения по сбору в заповедниках и в природных заказниках. Обычно на границах подобных территорий устанавливают специальные информационные таблички.

Председатель Союза грибников России Михаил Вишневский добавил, что сейчас грибники и собиратели ягод могут беспрепятственно продавать излишки, если человек не является предпринимателем. Также без зазора совести можно собирать и пить березовый сок.

Кроме того, граждане могут свободно собирать для собственных нужд валежник в лесах. Закон, разрешающий это делать, начал действовать с 2019 года.