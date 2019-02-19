В Госдуме исключили введение налога на доходы от продажи грибов и ягод

В России не собираются вводить налоги на доходы граждан от продажи грибов и ягод. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
"Часто спрашивают, что будет с бабушками, которые продают на дороге грибы и ягоды? Ничего не будет. Более того, ни в коем случае нельзя здесь говорить о каком-либо налогообложении", – указал Николаев.
Он подчеркнул, что Налоговый кодекс России содержит статью, которая запрещает облагать налогом доходы, полученные от продажи грибов и ягод, передает Агентство "Москва".
"Это было, это сейчас есть, и мы не предполагаем это менять", – резюмировал Николаев.
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