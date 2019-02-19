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15:59

В Госдуме исключили введение налога на доходы от продажи грибов и ягод

власть общество

15:59

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В России не собираются вводить налоги на доходы граждан от продажи грибов и ягод. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Часто спрашивают, что будет с бабушками, которые продают на дороге грибы и ягоды? Ничего не будет. Более того, ни в коем случае нельзя здесь говорить о каком-либо налогообложении", – указал Николаев.

Он подчеркнул, что Налоговый кодекс России содержит статью, которая запрещает облагать налогом доходы, полученные от продажи грибов и ягод, передает Агентство "Москва".

"Это было, это сейчас есть, и мы не предполагаем это менять", – резюмировал Николаев.

Ранее в комитете ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям заявили о необходимости вернуть так называемые "заготовительные конторы", что даст гражданам возможность заработать на сборе дикоросов (грибов, ягод, орехов).

Николаев указывал, что в России используется всего от 1,5 до 3% дикоросов. При этом председатель комитета указал, что данный ресурс не менее богатый для страны, чем нефть или газ.

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власть общество

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