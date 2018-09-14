В ГД сравнили грибы с нефтью и призвали создать в России заготконторы

Фото: depositphotos/BalaguR

Для увеличения сборов грибов, ягод и орехов необходимо вернуть так "заготовительные конторы". Об этом заявил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Нам надо вернуть заготконторы – дать возможность людям зарабатывать, вернув в лес потребкооперацию", – сказал он, передает "Интерфакс".

Он также отметил, что в России используется всего от 1,5 до 3% от эксплуатационных запасов дикоросов (грибов, ягод, орехов). По мнению Николаева, это не менее богатый для страны ресурс, чем нефть или газ.

Депутат заявил, что такая же ситуация в России обстоит и с охотой. При этом по его мнению, развитие охотхозяйственной деятельности должно сформировать целую индустрию. По словам Николаева, в настоящее время запасы древесины в РФ составляют 84 миллиарда кубометров, в них произрастает более 13 миллионов тонн грибов, ягод и орехов. При этом 7,5 из них доступны для сбора.

В начале 2018 года депутаты госдумы начали разрабатывать законопроект, который должен определить особенности сбора и использования грибов, ягод, орехов и растений.

По мнению специалистов, в России это огромный рынок, причем на три четверти теневой. Однако дело не в том, что люди не хотят работать законно, утверждают эксперты. Проблема заключается в отсутствии такой возможности по российскому законодательству.