27 июля, 10:04Происшествия
Три человека задержаны в Каспийске за подготовку теракта в православном храме
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Сотрудники ФСБ и полиции задержали трех жителей Каспийска за планы совершить теракт в православном храме. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ФСБ России.
Злоумышленники признались, что намеревались также напасть с ножами на сотрудников правоохранительных органов во время того, как они патрулируют улицы.
Мужчины являлись приверженцами запрещенной в РФ международной террористической организации, уточнили в ведомстве.
В рамках обысков по местам проживания боевиков силовики нашли СВУ, оружие, а также инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях.
Следователи завели уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, организации террористического сообщества и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
Выяснилось, что задержанные планировали взорвать церковь Казанской иконы Божией Матери на улице Ленина в Каспийске. Это подтвердил один из боевиков в рамках допроса.
Ранее жильцов многоквартирного дома на улице Ленина в Каспийске эвакуировали из-за проходящих спецмероприятий. СМИ сообщали об обысках на улице Алферова, проверялось сообщение о нахождении там самодельного взрывного устройства.
До этого российские спецслужбы предотвратили террористическую атаку на православный храм в Республике Адыгея. Теракт готовил член запрещенной в РФ международной террористической организации, выходец одной из стран Центральной Азии.
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