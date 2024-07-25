РИА Новости: жильцы эвакуированы из-за спецмероприятий в дагестанском Каспийске

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Жильцов многоквартирного дома по улице Ленина эвакуировали из-за проходящих спецмероприятий в дагестанском Каспийске, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как сообщили ТАСС в силовых структурах региона, обысковые мероприятия проходят по улице Алферова, проверяется сообщение о нахождении там самодельного взрывного устройства.

Собеседник агентства подчеркнул, что оснований для паники нет.

Ранее российские спецслужбы предотвратили террористическую атаку на православный храм в Республике Адыгея. По данным ведомства, теракт готовил член запрещенной в РФ международной террористической организации, выходец одной из стран Центральной Азии. Он планировал убить священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом храма в Майкопе.

До этого в Дагестане боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала. Погибли 22 человека, включая 17 полицейских и православного священника.

