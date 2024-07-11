ФСБ пресекла атаку террориста на православный храм в Майкопе

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Российские спецслужбы предотвратили террористическую атаку на православный храм в Адыгее, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, теракт готовил член запрещенной в РФ международной террористической организации, выходец одной из стран Центральной Азии. Он планировал убить священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом храма в Майкопе.

Для этого злоумышленник изучил местность, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства, добавили в сообщении. Также он собирался заснять теракт на камеру, чтобы разместить в интернете для пропаганды идей террористической организации.

После теракта он хотел скрыться за рубежом.

23 июня теракт произошел в Дагестане. Боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

В результате погибли 22 человека, включая 17 полицейских и православного священника. В ходе проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков.

Позже одного из обвиняемых по делу о теракте арестовали на 2 месяца, а затем заключили под стражу еще троих человек, которых обвиняют в подготовке атаки.