Суд арестовал на 2 месяца обвиняемого в причастности к теракту в Дербенте

Фото: ТАСС/Низами Гаджибалаев

Советский районный суд Махачкалы принял решение об аресте на 2 месяца мужчины, который проходит обвиняемым по делу о теракте, совершенном 23 июня в Дербенте. Об этом в беседе с ТАСС рассказала глава пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Она отметила, что суд вынес свое решение после рассмотрения представленного следствием материала.

Обвиняемый будет оставаться под стражей в течение месяца и 28 суток, то есть до 23 августа 2024 года включительно. При этом данное постановление можно будет обжаловать в вышестоящей инстанции, уточнила глава пресс-службы Верховного суда региона.

Ранее арестовали шестерых сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Их признали виновными в административных правонарушениях, арестовав на срок от 10 до 15 суток.

До этого Верховный суд в Дагестане арестовал и самого Омарова на 10 суток. Его признали виновным в совершении административного преступления по статье "Мелкое хулиганство". В свою очередь, СМИ сообщили, что на экс-главу Сергокалинского района могут завести еще одно дело за пособничество терроризму.

Омарова задержали 23 июня на фоне сообщений о нападении боевиков на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале. Тогда террористы открыли огонь по зданиям и людям, обстреляли пост ДПС в Махачкале и машину с полицейскими в центре села Сергокала.

По некоторым данным, в нападении участвовали сыновья Омарова, который на тот момент еще занимал пост главы Сергокалинского района. Позже его освободили от занимаемой должности и исключили из партии "Единая Россия".

В результате атак погибли 16 сотрудников полиции. Жертвами теракта также стали православный священник и гражданские лица. В ходе проведения КТО силовики ликвидировали пятерых боевиков.