Меликов: глава Сергокаличнского района Дагестана Омаров освобожден от должности

Фото: телеграм-канал "Магомед Амирович"

Глава Сергокаличнского района Дагестана Магомед Омаров, сыновья которого принимали участие в терактах, произошедших на территории республики накануне, был освобожден от должности, рассказал глава региона Сергей Меликов.

По его словам, Омаров также был исключен из партии "Единая Россия".

При этом глава республики отказался комментировать вопрос о степени вины Омарова в произошедшем, а также не стал высказываться о его возможном участии в теракте.

"Это задача следственных органов. Но если его участие будет подтверждено, то и ответственность будет полной", – цитирует Меликова РИА Новости.

Вечером 23 июня злоумышленники напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале. Боевики стреляли по зданиям и местным жителям. Под их огонь также попали пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

В результате нападений погибли 20 человек, 15 из которых были сотрудниками правоохранительных органов. Среди них оказались начальник Отдела МВД по городу Дагестанские Огни, православный священник, а также гражданские лица.

В результате проведения контр-террористической операции полицейским удалось ликвидировать пятерых боевиков. Власти республики объявили трехдневный траур до 26 июня.