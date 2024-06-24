Президент ФЕОР: хранившиеся в синагоге Дербента свитки Торы утрачены при теракте

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Свитки Торы, хранившиеся в Дербенте, уничтожены пожаром в результате теракта. Об этом заявил президент Федерации еврейских общин раввин (ФЕОР) Александр Борода, передает РИА Новости.

Борода объяснил, что Дагестану предстоит восстанавливать не только спокойную жизнь, но и синагоги в Махачкале и Дербенте. По его словам, синагога в Дербенте является исторической, во время пожара она почти полностью уничтожена изнутри. Здание, построенное в 1914 году, являлось не только местом религиозного притяжения горожан-евреев, но и предметом исторического и архитектурного наследия республики, сказал он.

В ФЕОР рассказали, что в случае уничтожения свитка Торы в синагоге для ее восстановления нужно вручную написать новый. Обычно в синагогах хранится не меньше трех свитков, которые выносятся на празднике.

О ЧП в Дагестане стало известно вечером 23 июня. В Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу, которая позже загорелась, а в Махачкале – пост ДПС.

Позже основной пожар в синагоге Дербента потушили, однако еще оставались большие очаги. Представитель ФЕОР Борух Горин заявлял, что в тот момент пожарных отогнали из-за опасений, что внутри оставались боевики.

В результате нападений в Дагестане погибли 19 человек – 15 правоохранителей и четыре гражданских. Также в СК заявили о ликвидации пяти боевиков, причастных к терактам в Дагестане. Следствию удалось установить их личности. Они обвиняются в совершении преступлений по статьям о теракте, незаконном приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия и его хищении.

