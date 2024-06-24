19 человек погибли после терактов в Дагестане

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

В результате нападений террористов в Дагестане погибли 19 человек, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Следственный комитет РФ.

"По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник", – заявили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на местах происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. В частности, по данным ведомства, специалисты осмотрели сожженные машины и храмы, в которых случилась стрельба.

Неизвестные вечером 23 июня обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Затем другая группа напала на Махачкалу, устроив перестрелку возле храма, а также обстреляв наряд ДПС.

На территории всего Дагестана ввели режим контртеррористической операции (КТО). Боевики были нейтрализованы. Режим КТО завершили утром 24 июня.

После произошедшего в республике объявили трехдневный траур до 26 июня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин передал свои соболезнования пострадавшим в результате атаки. Однако президент РФ, добавил Песков, не планирует выступать со специальным обращением по этому поводу.

