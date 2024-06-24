Советник муфтия Дагестана опубликовала видео с фотографиями погибших силовиков

Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова опубликовала видео с фотографиями правоохранителей, погибших в результате терактов в республике, в своем телеграм-канале

На кадрах видно 14 подписанных портретов в рамках с положенными перед ними цветами.

"Даже подумать больно, что сейчас творится в доме этих ребят, которые самоотверженно встали на защиту мирного населения. <...> Мы выражаем искренние соболезнования их семьям, родным, близким, их коллегам", – написала Гамзатова.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь, в Махачкале – пост ДПС.

По данным МВД Дагестана, в регионе госпитализированы 16 человек, среди них – 13 полицейских и трое мирных жителей.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, жертвами терактов в регионе стали более 15 полицейских, а также несколько мирных граждан. Он также сообщил, что во время активной фазы оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте были ликвидированы шестеро злоумышленников.

Следственный комитет по факту терактов возбудил уголовные дела. В Дагестане после произошедшего объявили трехдневный траур.