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Среди убитых при нападении на церковь и синагогу в Дербенте были сотрудники ЧОПа, полиции и святой отец Николай. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Ахмед Кулиев в своем телеграм-канале.

По словам Кулиева, злоумышленники не обращали внимания на национальность или религию человека. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и заверил в оказании им всей необходимой помощи.

"Террористы целенаправленно решили ударить по самому ценному, что у нас есть, – миру между представителями всех конфессий. Дербент веками жил в дружбе <...>. И такие ситуации только объединяют нас и вызывают ненависть к террористам", – добавил Кулиев.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь, в Махачкале – пост ДПС.

По данным МВД Дагестана, в регионе госпитализированы 16 человек, среди них – 13 полицейских и трое мирных жителей.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, жертвами терактов в регионе стали более 15 полицейских, а также несколько мирных граждан. Он также сообщил, что во время активной фазы оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте были ликвидированы шестеро злоумышленников.

Следственный комитет по факту терактов возбудил уголовные дела. В Дагестане после произошедшего объявили трехдневный траур.