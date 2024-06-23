СК возбудил уголовные дела по фактам нападений в Махачкале и Дербенте

Фото: телеграм-канал "КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана"

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Уголовные дела возбуждены по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам. Их действиям будет дана правовая оценка, говорится в публикации.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, добавили в СК.

Также власти Дербента в телеграм-канале сообщили, что в городе отменены все массовые мероприятия, в том числе фонтанное шоу. Жителей и гостей города призвали оставаться дома.

23 июня неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. По предварительным данным, один полицейский погиб, еще один получил ранение. Стрельбу также зафиксировали в Махачкале, где вооруженные люди открыли огонь по посту ДПС. Один сотрудник полиции погиб, еще шестеро получили ранения. Также в результате нападений убиты священник церкви в Дербенте и охранник церкви в Махачкале.

В связи с нападениями в Дербенте и Махачкале в Дагестане сформировали оперативный штаб. По словам главы республики Сергея Меликова, службы действуют в соответствии с инструкцией.

Позже в МВД Дагестана заявили, что двух боевиков, которые были среди нападавших на Дербент и Махачкалу, ликвидировали. Работа силовиков продолжается.