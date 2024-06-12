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03:26

Происшествия

Перестрелка произошла в одном из районов Еревана

Фото: 123RF/ivanoel

Перестрелка произошла в районе Ачапняк в Ереване. По меньшей мере один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД Армении Нарека Саргсяна.

Еще один человек получил ранение. В данный момент сотрудники полиции проводят неотложные оперативно-разыскные мероприятия, движение в зоне происшествия парализовано.

Некоторые очевидцы сообщили, что слышали автоматные очереди.

Ранее стрельба произошла в полицейском участке в Париже, двое полицейских были тяжело ранены. Мужчина, которого стражи правопорядка задержали за домашнее насилие и доставили в участок, выхватил у полицейского пистолет и открыл стрельбу.

До этого семь человек получили травмы в результате стрельбы в кафетерии рядом с входом в больницу на юго-западе Турции в городе Денизли, состояние двоих оценивалось как тяжелое.

Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу из окна квартиры на севере Москвы

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