03:26Происшествия
Перестрелка произошла в одном из районов Еревана
Фото: 123RF/ivanoel
Перестрелка произошла в районе Ачапняк в Ереване. По меньшей мере один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД Армении Нарека Саргсяна.
Еще один человек получил ранение. В данный момент сотрудники полиции проводят неотложные оперативно-разыскные мероприятия, движение в зоне происшествия парализовано.
Некоторые очевидцы сообщили, что слышали автоматные очереди.
Ранее стрельба произошла в полицейском участке в Париже, двое полицейских были тяжело ранены. Мужчина, которого стражи правопорядка задержали за домашнее насилие и доставили в участок, выхватил у полицейского пистолет и открыл стрельбу.
До этого семь человек получили травмы в результате стрельбы в кафетерии рядом с входом в больницу на юго-западе Турции в городе Денизли, состояние двоих оценивалось как тяжелое.
Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу из окна квартиры на севере Москвы