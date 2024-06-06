Президент Польши созвал Совет нацбезопасности из-за стрельбы на границе

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Президент Польши Анджей Дуда намерен созвать заседание Совета национальной безопасности. Поводом для этого стала стрельба польских солдат по мигрантам на границе с Белоруссией. Об этом рассказал сам глава государства, сообщает РИА Новости.

Дуда уточнил, что намерен назначить заседание на понедельник, 10 июня, на 16:00 (17:00 по московскому времени) после завершения выборов депутатов Европейского парламента. Темой заседания станет информация о стрельбе, которую польские военнослужащие открыли по мигрантам, пытавшимся незаконно пересечь польско-белорусскую границу.

До этого несколько польских СМИ опубликовали кадры с задержанными за стрельбу по мигрантам военными. Они были закованы в наручники. Эта информация вызвала широкий общественный резонанс.

Глава государства также выразил надежду, что на заседании будут присутствовать представители всех политических сил. Он отметил, что в данной ситуации необходимо дискутировать как о конкретном инциденте на границе, так и о введении новых правил для польской армии.

"Я нечасто созываю Совет национальной безопасности, только тогда, когда есть поводы. Этот вопрос настолько важный, в такой значительной степени касается нашей безопасности, что я считаю, что это тот момент, чтобы мы все встретились", – заявил Дуда.

Ранее сообщалось, что с 4 июня Польша возобновила действие буферной зоны на границе с Белоруссией. На территории Гайновского и Белостокского районов начал действовать особый режим, который среди прочего запрещает приближаться к границе более чем на 200 метров.

