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Польские военные подверглись нападению на границе с Белоруссией, сообщается на сайте Пограничной стражи Польши.

"Вчера, 1 мая, польские патрули дважды подверглись нападению. Во время одного из нападений сотрудник Погранстражи был ранен камнем в лицо, ему понадобилась медицинская помощь", – отметили в сообщении.

В правоохранительном органе страны уточнили, что всего за прошедшие сутки зафиксировали 113 попыток незаконного проникновения на территорию Польши из Белоруссии. В ведомстве добавили, что за последние несколько дней польские пограничники активно оказывали медпомощь иностранцам. В частности, 10 из них, среди которых была беременная женщина, были доставлены в больницу.

Всего за минувший апрель Пограничная стража обнаружила более 3,5 тысячи попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Ранее польские таможенники не пропустили на Украину около 20 авто для нужд ВСУ. Инцидент произошел на пограничном пункте "Зосин – Устилуг". О причинах блокировки на границе не сообщается.