ВС Польши предупредили о передвижении военной техники вблизи границ с РФ

Фото: ТАСС/AP/Mindaugas Kulbis

Польская армия массово перебросит технику на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью в связи с учениями НАТО Steadfast Defender 2024. Об этом со ссылкой на сообщение командования Вооруженных сил Польши пишет ТАСС.

"Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, так как вы можете встретить на дорогах многочисленные военные колонны. Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая в районах Западно-Поморского, Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств", – указано в сообщении.

Поморское и Варминьско-Мазурские воеводства граничат с Калининградской областью.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал учения НАТО "опасной игрой с огнем". Политик заявил, что Россия не собирается нападать ни на одну страну НАТО, однако если одно из государств посягнет на территориальную целостность РФ, то она ответит.

5 марта в СМИ писали о ЧП на армейском полигоне на северо-западе Польши, где двух солдат переехала гусеничная техника. По данным прессы, это случилось в учебном центре сухопутных войск польских ВС в городе Дравско-Поморске в Западно-Поморском воеводстве.

С конца февраля там проводятся учения Североатлантического альянса. В результате наезда один польский боец погиб, еще один пострадал. Со слов полковника Марека Павляка, данная ситуация не связана с проходящими учениями НАТО.

