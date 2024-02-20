Лукашенко заявил, что у границ РФ и Белоруссии размещены 32 тыс военных НАТО

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Североатлантический альянс сосредоточил на границах Белоруссии и России 32 тысячи военнослужащих. Об этом пишет RT со ссылкой на слова белорусского лидера Александра Лукашенко.

Во время совещания с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности президент уточнил, что обстановка на Европейском континенте сейчас неспокойная.

"В непосредственной близости от Белоруссии и России в рамках операций Альянса, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих контингентов объединенных Вооруженных сил НАТО и США", – сказал Лукашенко.

Ранее в СМИ писали, что британская сторона предложила союзникам по НАТО направить на Украину экспедиционный корпус Альянса. Источники заявили, что в Лондоне, помимо прочего, выступили с идеей установить над подконтрольной Киеву территорией беспилотную зону.

До этого госсекретарь Штатов Энтони Блинкен сообщил, что украинская сторона обязательно присоединится к Североатлантическому альянсу. По его словам, двери НАТО остаются открытыми, демонстрацией этому является вступление в блок Финляндии.

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