20 февраля, 13:35Политика
Лукашенко заявил, что у границ РФ и Белоруссии размещены 32 тыс военных НАТО
Фото: ТАСС/EPA/VALDA KALNINA
Североатлантический альянс сосредоточил на границах Белоруссии и России 32 тысячи военнослужащих. Об этом пишет RT со ссылкой на слова белорусского лидера Александра Лукашенко.
Во время совещания с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности президент уточнил, что обстановка на Европейском континенте сейчас неспокойная.
"В непосредственной близости от Белоруссии и России в рамках операций Альянса, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих контингентов объединенных Вооруженных сил НАТО и США", – сказал Лукашенко.
Ранее в СМИ писали, что британская сторона предложила союзникам по НАТО направить на Украину экспедиционный корпус Альянса. Источники заявили, что в Лондоне, помимо прочего, выступили с идеей установить над подконтрольной Киеву территорией беспилотную зону.
До этого госсекретарь Штатов Энтони Блинкен сообщил, что украинская сторона обязательно присоединится к Североатлантическому альянсу. По его словам, двери НАТО остаются открытыми, демонстрацией этому является вступление в блок Финляндии.
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