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У НАТО отсутствуют силы для того, чтобы зайти в Восточную Европу. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на политолога Андрея Школьникова.

"Сейчас на Ближнем Востоке мы наблюдаем события последних двух лет и понимаем, что реальных сил нет. Мы вошли в период, когда только военная сила играет роль в вопросах безопасности. Ближайшие 7–10 лет это будет основой", – отметил он.

Как подчеркнул эксперт, Польша предпримет попытку забрать часть Украины.

Ранее немецкий таблоид Bild, ссылаясь на "секретный документ" оборонного ведомства ФРГ, заявлял, что Германия готовится к войне между НАТО и РФ, которая может начаться летом 2025 года.

Информацию о секретном плане и якобы конфликте 2025 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уткой.

Вместе с тем директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин отметил, что заявления со стороны стран Запада про якобы планы нападения России на НАТО являются информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии западных стран против РФ. По его мнению, подобные заявления также являются попыткой запугать РФ перспективой прямого вооруженного конфликта с блоком НАТО.