Заявления Запада про планы нападения РФ на НАТО являются информационной войной – Нарышкин

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Заявления со стороны стран Запада про якобы планы нападения России на НАТО являются информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии западных стран против РФ. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

"Это действительно информационная война, которая ведется западным блоком против России и против населения собственных стран, чтобы оправдать, во всяком случае, существующую гибридную агрессию Запада против России", – заявил он.

По мнению Нарышкина, подобные заявления также являются попыткой запугать РФ перспективой прямого вооруженного конфликта с блоком НАТО. Он утверждает, что страны Запада показывают свою воинственность и мобилизационную готовность, чтобы заставить политическое руководство России отказаться от планов и целей спецоперации на Украине.

Однако, подчеркивает директор СВР, такого не произойдет, и Россия от своих целей не откажется.

Ранее немецкий таблоид Bild, ссылаясь на "секретный документ" оборонного ведомства ФРГ, заявлял, что Германия готовится к войне между НАТО и РФ, которая может начаться летом 2025 года.

Информацию о секретном плане и якобы конфликте 2025 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уткой.