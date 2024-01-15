Германия готовится к войне с Россией после поражения ВСУ – СМИ

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Германия готовится к войне между НАТО и Россией, которая может начаться летом 2025 года. Об этом со ссылкой на секретный документ Минобороны ФРГ сообщает Bild.

"В "день Х", согласно секретному документу бундесвера, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера", – указано в публикации.

В сценарии Минобороны Германии "с точностью до места и месяца описываются" действия РФ и Запада. Отмечается, что их кульминацией является отправка сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Предполагается, что эскалация якобы может начаться уже в феврале 2024 года с началом активного наступления армии России на позиции ВСУ, которое закончится отступлением украинской армии к июню того же года.

В сценарии уточняется, что наиболее вероятным местом столкновения войск России и НАТО станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. При этом в документе Минобороны Германии не указывается, какой исход будет у данной гипотетической эскалации.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

До этого Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО и Европой. По словам российского президента, США всегда очень пугало сближение Европы с Россией. Поэтому американцы, по мнению Путина, хотят быть единоличными "хозяевами" европейских стран.