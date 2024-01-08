Военное руководство Швеции призвало граждан готовиться к боевым действиям

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В Швеции может произойти война, гражданам следует быть готовыми к боевым действиям. Об этом заявил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин, передает телеканал TV4.

Он призвал шведов к действиям, которые помогут укрепить стабильность в государстве. Вместе с тем Булин выразил обеспокоенность тем, что перевооружение гражданской обороны идет медленно.

Как отметил главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден, ситуация стала очень серьезной.

"Сейчас речь идет о переходе от слов и понимания к действию", – сказал он.

Днем ранее Полиция безопасности Швеции сообщила, что уровень террористической угрозы в государстве продолжает оставаться на прежнем уровне – четыре по пятибалльной шкале.

Между тем в СМИ писали, что комиссия по международным делам парламента Турции одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО. Документ вынесут на голосование Генассамблеи парламента, дата которого пока остается неизвестной.