Турция не ратифицирует членство Швеции в НАТО к встрече глав МИД Альянса – СМИ

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Турецкие власти проинформировали НАТО, что не смогут ратифицировать заявку Швеции о членстве до встречи глав МИД стран Альянса в Брюсселе 28–29 ноября. Об этом сообщает Reuters.

По данным источника агентства, комиссия по иностранным делам парламента Турции может возобновить обсуждение вопроса ратификации 28 или 29 ноября. Между тем некоторые представители НАТО рассчитывали, что к встрече глав МИД Швеция уже сможет стать членом Альянса.

Ранее в СМИ сообщалось, что комиссия по иностранным делам парламента Турции отложила на неопределенный срок обсуждение протокола о вступлении Швеции в НАТО.

До этого СМИ опубликовали письмо генсека НАТО Йенса Столтенберга, которое он направил всем государствам, входящим в Альянс. В нем говорилось, что Швеция должна присоединиться к блоку не позднее встречи глав МИД стран – членов НАТО 28–29 ноября.

После представитель Альянса добавил, что Швеция выполнила все обязательства перед Анкарой и готова стать частью объединения.

Комментируя ситуацию, замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что возможное вступление Швеции в НАТО учитывается в военном планировании России.

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