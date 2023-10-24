Столтенберг призвал принять Швецию в НАТО до конца ноября – СМИ

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Швеция должна присоединиться к НАТО не позднее встречи глав МИД стран – членов Североатлантического альянса, которая запланирована на 28–29 ноября. Это следует из письма генсека военно-политического блока Йенса Столтенберга, которое он направил всем государствам, входящим в Альянс. Об этом пишет Bloomberg.

Сам Столтенберг не стал комментировать эту информацию.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган направил на рассмотрение парламенту протокол о членстве Швеции в НАТО.

В июле Турция согласилась принять Швецию в Альянс как можно скорее.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден поприветствовал решение Анкары на прием Швеции в состав Североатлантического альянса в кратчайшие сроки. Он заявил, что готов работать с президентом Турции над укреплением обороны и сдерживания в Евро-Атлантическом регионе.



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