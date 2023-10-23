Эрдоган предложил ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил на рассмотрение парламенту протокол о членстве Швеции в НАТО. Об этом заявили в администрации турецкого лидера.

"Президент подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО и внес его в парламент 23 октября", – сказано в заявлении, его передает ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган пообещал как можно скорее передать заявку Швеции на вступление в НАТО на ратификацию в парламент Турции.

До этого президент США Джо Байден поприветствовал решение Анкары на прием Швеции в состав Североатлантического альянса в кратчайшие сроки. Он заявил, что готов работать с президентом Турции над укреплением обороны и сдерживания в Евро-Атлантическом регионе.

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