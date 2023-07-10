Столтенберг сообщил, что Турция согласилась принять Швецию в НАТО в кратчайшие сроки

Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал как можно скорее передать заявку Швеции на вступление в НАТО на ратификацию в парламент страны. Об этом генсек Альянса сообщил по итогам переговоров с Эрдоганом и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном в Вильнюсе, пишет РИА Новости.

Столтенберг назвал это историческим днем. Он также добавил, что во время переговоров всем сторонам удалось достичь общего понимания, как реализовать все достигнутые ранее договоренности, в том числе борьбу с терроризмом и снятие эмбарго на поставки вооружения.

Тем не менее глава НАТО не назвал конкретных дат, когда предполагается ратификация и окончательное присоединение Швеции.

По информации турецких изданий, заявка о вступлении Швеции в Альянс будет одобрена парламентом Турции, предположительно, на осенней сессии.

Ранее Эрдоган заявил, что вступление Турции в Европейский союз откроет путь Швеции в Североатлантический альянс. По его словам, страну заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС.

До этого стало известно, что президент Турции провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого они обсудили возможное членство Украины и Швеции в НАТО и вопрос поставок самолетов F-16.

Песков обвинил Турцию и Украину в нарушении условий возвращения командиров "Азова"