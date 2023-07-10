Страны НАТО договорились об ответе на возможную атаку России – СМИ

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Страны НАТО за день до саммита в Вильнюсе, который начнется 11 июля, смогли согласовать план ответных действий на случай возможной атаки со стороны России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что до этого план блокировала Турция из-за формулировок, касающихся Кипра. На этот раз противоречия удалось преодолеть. В агентстве также заметили, что Альянс не нуждался в таких масштабных стратегиях со времен холодной войны, поскольку не видел в РФ угрозы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что на предстоящем саммите в Литве члены Альянса выступят с единой позицией по перспективам вступления Украины. Он указал, что сила организации состоит в том, что ее члены всегда могут сплотиться вокруг общей цели.

Позже он сообщал, что странами Североатлантического альянса обсуждается возможность приема Украины без выполнения плана действий для членства. Такой вариант будет обсуждаться в ходе саммита НАТО.

