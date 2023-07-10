НАТО обсуждает возможность приема Украины без плана действий для членства – Столтенберг

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В НАТО обсуждается вопрос о приеме Украины в Альянс без выполнения плана действий для членства. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

По его словам, страны – участницы Альянса обсуждают пакет действий, который позволит снять с Украины обязательство по выполнению плана для членства в организации. В числе предложений также есть создание Совета Украина – НАТО.

"Но пока никакого решения не принято, оно будет приниматься на саммите завтра, равно как и окончательные формулировки", – цитирует Столтенберга ТАСС.

Генсек заключил, что вступление Украины в Альянс будет иметь смысл только после завершения военного конфликта.

Согласно официальному сообщению, опубликованному по итогам переговоров британского премьера Риши Сунака и президента США Джо Байдена, страны выразили готовность продолжать военную поддержку Украины, однако о перспективах ее членства в НАТО не упомянули.

В то же время представитель Сунака, слова которого приводит Reuters, заявил о поддержке возможного вступления Украины в НАТО со стороны Великобритании. При этом Лондон считает необходимым обсудить конкретные этапы процедуры вступления.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное вступление Украины в НАТО, заявил, что ее членство в Альянсе может стать угрозой для России. Также он отметил, что вступление в Альянс будет иметь "очень и очень негативные" последствия для "архитектуры безопасности" в Европе, которая, по мнению представителя Кремля, и так полуразрушена.



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