Украина как член НАТО будет серьезной угрозой для России – Песков

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Украина как член НАТО будет серьезной угрозой для России. Это потребует "понятной и твердой" реакции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также он отметил, что вступление в Альянс будет иметь "очень и очень негативные" последствия для "архитектуры безопасности" в Европе, которая, по мнению представителя Кремля, и так полуразрушена.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что государства – члены НАТО на предстоящем саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля, выразят единую позицию по перспективам вступления Украины. При этом он подчеркнул, что принять единую позицию нелегко.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого они, в частности, обсудили возможное членство Украины в НАТО. До этого Эрдоган отметил, что Украина имеет право войти в состав Североатлантического альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть все основания для приглашения Украины в НАТО. При этом он подчеркнул, что страна может не получить приглашение в состав Североатлантического альянса из-за боязни некоторых стран перед Россией.

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