Эрдоган и Байден обсудили вступление Украины и Швеции в НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого они обсудили возможное членство Украины и Швеции в НАТО и вопрос поставок самолетов F-16. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

"Лидеры договорились встретиться лично в Вильнюсе (на саммите НАТО. – Прим. ред.) и подробно обсудить двусторонние отношения Турции и США и региональные вопросы", – отметили в канцелярии.

В ходе разговора Эрдоган заявил, что Швеция смогла внести изменения в антитеррористическое законодательство, что можно считать шагом в правильном направлении для ее вступления в Североатлантический альянс, однако сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана продолжают свободно проводить демонстрации на территории страны.

Он добавил, что связывать просьбу Турции о предоставлении F-16 с членством Швеции не стоит и выразил благодарность Байдену за поддержку просьбы Турции о предоставлении самолетов.

"Отметив, что Турция принципиальна и честна в вопросе членства Турции в ЕС, президент Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает оживить процесс полноправного членства в ЕС и хочет, чтобы ведущие страны и руководство ЕС дали четкий и сильный сигнал о поддержке членства Турции на Вильнюсском саммите", – резюмировали в канцелярии.

Ранее генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявлял, что Швеция на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля, точно не присоединится к НАТО, так как ратификация Турцией заявки к этому моменту невозможна даже при ее одобрении.

Генсек НАТО уточнил, что он организует 10 июля в Вильнюсе встречу с главами Турции и Швеции, чтобы продолжить обсуждения для разрешения разногласий.



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