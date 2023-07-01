Зеленский заявил, что для приглашения Украины в НАТО есть все основания

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Владимир Зеленский считает, что есть все основания для приглашения страны в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля, и ожидает четкого сигнала в этом контексте, передает ТАСС.

"Сейчас есть все основания для того, чтобы предоставить Украине приглашение к членству в НАТО", – заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с главой испанского правительства Педро Санчесом в Киеве.

По его словам, от саммита необходим "очень четкий и понятный сигнал" о том, что Украина может стать равноправным членом НАТО после окончания конфликта.

"Это и есть приглашение", – добавил он.

В ходе встречи Зеленский и Санчес приняли совместную декларацию из десяти пунктов. Одним из них определяется, что Испания "поддерживает укрепление партнерства НАТО с Украиной, в том числе, через создание Совета Украина – НАТО в качестве площадки для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества".

Ранее эксперт Ивашов заявил, что Зеленский рекламирует себя перед саммитом НАТО. До этого Зеленский в интервью испанскому телеканалу RTVE заявил, что Украина хочет продемонстрировать результаты на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе. Позже в интервью испанскому изданию Mundo украинский лидер сказал, что помощи от партнеров Украины не хватает, если бы у Киева была артиллерия, которую он запросил, то все шло бы намного быстрее.