Эксперт Ивашов считает, что Зеленский рекламирует себя перед саммитом НАТО

Фото: 123RF/jackf

Владимир Зеленский, рассуждая о желании показать результаты на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе, рекламирует себя, заявил сегодня РИА Новости президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

Ранее Зеленский в интервью испанскому телеканалу RTVE заявил, что Украина хочет продемонстрировать результаты на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе. Позже в интервью испанскому изданию Mundo украинский лидер сказал, что помощи от партнеров Украины не хватает, если бы у Киева была артиллерия, которую он запросил, то все шло бы намного быстрее.

"Зеленскому необходимо рекламировать себя. Показывать, что он не спит, а только и думает о благополучии Украины, но это вовсе не так", – сказал Ивашов.

Эксперт также добавил, что несмотря на намерение Зеленского присоединиться к военно-политическому блоку, Украину не примут в НАТО, поскольку страна там не нужна.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ввел санкции против 190 физлиц сроком на десять лет. В списке, в частности, есть и граждане России. Также санкции введены против 291 юридического лица, в том числе, российских заводов и компаний.